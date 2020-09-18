مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تكشف إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحركاتها من أجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة حيث قامت الإدارة بالمفاوضات الجدية مع نظيرتها في نادي أهلي جدة خلال الأيام القليلة الماضية .


وعلم موقع " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة وجود تحركات قوية من جانب النادي الأهلي لحسم الصفقة والتي يدعهما رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب الذي أبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاعب وطالب بضرورة الحصول على خدماته من الموسم القادم.


وبدأت مفاوضات المارد الأحمر مع الجزائري عن طريق بعض الوسطاء لإستطلاع رأيه في الإنضمام للقلعة الحمراء قبل أن يتم التواصل المباشر من مسؤولي النادي الأهلي مع اللاعب لحسم الصفقة بشكل رسمي.


ويتم التفاوض في الوقت الحالي بين الأهلي وبلايلي للإتفاق على المقابل المادي الذي سيتقاضاه بالإضافة إلى المقابل الذي طلبه ناديه السعودي حيث تتجه النية لدى أهلي جدة للموافقة على رحيل اللاعب.


ويدعم حفيظ بلايلي والد اللاعب فكرة إنتقال نجله للعملاق القاهرة بشرط الإتفاق على كافة الأمور المالية فيما يتعلق بالراتب الذي سوف يتقاضاه.

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اهلي جده المقابل الفجر

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