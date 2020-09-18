أحمد سعد يحتفل بوصول أغنية "بصرة" لمليون مشاهدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حقق الفنان أحمد سعد، نجاحات كبيرة بأغنيته الجديدة والتي حملت عنوان بصرة وذلك عقب طرحها بأيام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت نسب مشاهدة عالية.

وتخطت أغنية “بصرة” أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب وهي من كلمات مصطفي حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.

ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرا من قبل عشاق أحمد سعد ممن أشادوا بجمال الكلمات والألحان وأثنوا على أداءه الرائع.

وتقول كلمات الاغنية “كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيه يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس

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