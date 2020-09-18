بارتوميو يقترب من الرحيل عن رئاسة برشلونة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
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تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن تحرك حاسم من جانب منظمي حملة سحب الثقة من جوسيببارتوميو، رئيس برشلونة، ومجلس إدارته.

رحيل بارتوميو من رئاسة برشلونة

وذكرت إذاعة "Rac 1" الإسبانية، أن منظمو الحملة اقتربوا من جمع التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة من إدارة بارتوميو، إذ يخططون للوصول إلى 18 ألف توقيع بحلول نهاية اليوم.

وأوضحت الإذاعة أن مسؤولي برشلونة سيكون أمامهم 10 أيام للتحقق من صحة جميع التوقيعات، وإذا تم الوصول إلى 16521 توقيعا صالحًا، فسيتم التصويت على مصير الإدارة في استفتاء رسمي.

من جانبه قال مارك دوتش المتحدث باسم حملة حجب الثقة عن بارتوميو: "لا يمكنني أن أعطي رقمًا تقريبيًا، لكنني أعتقد أننا سنقدم توقيعات كافية لحجب الثقة".

وأتم مارك: "نحن قريبون جدًا من تجاوز الرقم المطلوب لحجب الثقة، سيغادر بارتوميو بمجرد التحقق من صحة التوقيعات".

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