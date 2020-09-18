محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:34 ص
تكريم الفريق
تكريم الفريق
محمد عزام
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قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد درع المحافظة إلى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحية، بعد نجاح فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد في إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عاما، وإجراء أول قسطرة من نوعها خارج مستشفيات القاهرة الكبرى ومعهد القلب القومي.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى الفريق الطبي الذي شارك في إجراء الجراحة، وذلك خلال استقباله للفريق بالمركز الثقافي.

وكان فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع لمنظومة التامين الصحي الشامل وطاقم تمريض قسطرة القلب نجحوا في إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عاما، وإجراء تبديل صمام بالقسطرة.
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)
محافظ بورسعيد يكرم فريقا طبيا أنقذ حياة مسن عمره 95 عاما (صور)

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