ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام مباراة واحدة ستجمع بين الزمالك ونظيره نادي أسوان في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.

بينما يلتقي الأهلي مع مصر المقاصة، وطنطا مع نادي مصر يوم السبت، ويواجه الإنتاج الحربي نظيره الجونة والمقاولون والاتحاد السكندري يوم الأحد.

وستقام 4 مباريات يوم الإثنين حيث يواجه إنبي نظيره الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع وادي دجلة، وسموحة يصطدم بالمصري، وحرس الحدود يواجه بيراميدز.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لانسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، وحال تعثر الأبيض أمام أسوان غدا سواء بالتعادل أو الهزيمة يتوج المارد الأحمر بلقب الدوري رسميا.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الدوري الممتاز:-

1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6- سموحة 36 نقطة.
7- المقاصة: 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
15- وادي دجلة 27 نقطة.
16- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.

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حرس الحدو ترتيب الدوري المصري الدوري المصري الاهلي

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