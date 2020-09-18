العظمى تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم الجمعة حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 88%، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت أن مناطق جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء تشهد طقسا شديد الحرارة.

وتوقعت، أن تكون أبرز الظواهر اليوم الجمعة هي: شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 30 % الي رعدية أحيانا على أنحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة على معظم أنحاء البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح شمالية غربية.

وأشارت إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 42
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 45
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 44
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 24 والعظمى 43
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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