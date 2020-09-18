الجمهور عن شيري عادل في"أمر شخصي": تفوقت على نفسها وموهبتها حقيقية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أشاد الجمهور بأداء النجمة شيري عادل، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من قصة 'امر شخصي ' من مسلسل 'إلا أنا' واحتلت مراكز متقدمة في قائمة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد "الفجر الفني" أبرز تعليقات الجمهور حيث وصفها أحدهم بالموهبة الحقيقية بينما كتب اخر أنها تفوقت علي نفسها في هذا العمل

وكتب ثالث أنها مختلفة بالحجاب وانها أضافت للدور الكثير.

وتصدرت شيري عادل، تريند بعد مشهد ولادتها وترك زوجها والذي يجسد دوره ميدو عادل رسالة أنه سيختفي بعيدا عنها فأشاد الجميع بأدائها في المزج بين مشاعر الفرحة والقهر.

أمر شخصي" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" وبطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب،  وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد، مدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية



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