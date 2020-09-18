بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قد أبلغ رسالة واضحة للاعبين داخل الفريق الكتالوني بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن المدرب الهولندي لا يريد النجم الإسباني رافيينيا ألكانتارا داخل الفريق الموسم المقبل.









وخرج رافينيا من قائمة برشلونة للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابه أمام ناستيك تاراغونا أيضًا، في رسالة مباشرة من كومان أن لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات يجب أن يغادر البارسا إلى مكان آخر.









ويملك اللاعب الإسباني عرضين في الوقت الحالي من أندية سيلتا فيغو وميلان الإيطالي، الا أن الشرط الجزائي والمقدر بـ 16 مليون يورو في تعاقده مع برشلونة قد يقف عائق أمام رحيله في الوقت الحالي.







