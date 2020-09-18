الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة









يسعي النادى الأهلى لحسم موقف الصفقات الجديدة وضم عدد من العناصر القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وأكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي الأهلي نجحوا في انهاء صفقتي محمد إبراهيم صانع العاب مصر للمقاصة، والمدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، لينضما الي الفريق في الموسم الجديد.



