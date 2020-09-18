الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم موقف الصفقات الجديدة وضم عدد من العناصر القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وأكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي الأهلي نجحوا في انهاء صفقتي محمد إبراهيم صانع العاب مصر للمقاصة، والمدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، لينضما الي الفريق في الموسم الجديد. 

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"،  أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع الجزائري يوسف البلايلي ومع ناديه الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رحب الدولي الجزائري باللعب للعملاق القاهري.

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