أحمد زاهر لـ"الفجر الفني": ردود أفعال الجمهور على "زنزانة ٧" فاجأتني.. والفيلم حقق أعلى إيرادات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعرب الفنان احمد زاهر، عن سعادته الشديد بردود أفعال الجمهور على فيلم "زنزانة 7" الذي تم طرحه مؤخرا في قاعات السينما.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "حققنا أعلى إيرادات أمس حيث تفوقنا على (توأم روحي) و(الغسالة) وغيرها من الأفلام وأكثر من مدير سينما أخبرني ان الفيلم لاقى إعجاب الجميع".

وأضاف: "ردود الأفعال كامت مبهرة وأسعدتني كثيرا لدرجة أن أحد المولات عرض 3 شاشات للفيلم بدلًا من شاشة واحدة وجميعها كانت مزدحمة ..وأتمنى أن تستمر ردود الأفعال الرائعة".

يشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت

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