بعد حبس "أحمد حسن وزينب".. "القومي للأمومة والطفولة": "سبق ونبهناهم" (فيديو)

قالت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، تعليقا على حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بعد اتهامهم باستغلال ابنتهما وتعريضها للخط، إن إي إساءة أو سوء استغلال للطفل سيقوم المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



وأضافت "سحر" في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "دور المجلس هو حماية الطفل، والتدخل ضد أي إساءة أو سوء استغلال للطفل، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها بلاغات ضد أحمد حسن وزوجته وضد ممارستهم".



وتابعت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة: "سبق وأن تم تنبيههم شفويًا ولفت نظرهم، ولكنهم لم يستجيبوا، ولم يعيروا أي اهتمامات بهذه التنبيهات وأعادوا استغلال الطفلة، ولذلك كان لابد للمجلس التدخل".



وفي سياق متصل علق الإعلامي، تامر أمين، على هذه الواقعة قائلًا "هذا جرس إنذار للشباب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الهزار على السوشيال ميديا مبقاش هزار والغلطة مبقتش بتعدي، دلوقتي فيه قانون وتشريع جديد علشان كل الجرائم التي ترتكب على الشبكة المعلوماتية الدولية، أي حاجة تخالف القانون هتتحاسب عليها".



وتابع "فيه بنتين محبوسين هما مودة الأدهم وحنين حسام ومن قبلهم سما المصري اللي فتحت الباب لاستخدام الشبكة، والآن لدينا اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته الذين عرضوا حياة ابنتهما للخطر، عايز أعرف ايه اللطافة في قيام الأم بما فعلته وايه الاستظراف في تعريض حياة ابنتها للخطر، خذوا من هذه الواقعة العظة".



ووجه أمين نصيحة إلى الآباء والأمهات، مستطردًا "خدوا بالكوا من أولادكو، مترجعش تقول ابني عمل ايه لما يتم القبض عليه، ولا بنتي هي قاعدة في أوضتها كافية خيرها شرها، لا هي مش قاعدة كافية خيرها وشرها، دي بتعمل فيديوهات وخد وهات، وكله بوظان، كانت زمان بتعدي، دلوقتي بقى فيه قانون وآداب عامة لأن السوشيال ميديا بقى ليها صفة الانتشار".



وبرر اليوتيوبر أحمد حسن تعريض طفلته للخطر من خلال استعراضها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا أنه لم يقصد ذلك ولكنه يتعامل بفكاهة فقط حيث أن تلوين وجهها بالأسود نوع من أنواع اختبارات الذكاء.



واتهم اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، في قضية الإتجار بالبشر، وتعريض ابنته للخطر، وذلك في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن.



يذكر أن نيابة البساتين استمعت إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي، الذي قدم بلاغا ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.

