زيدان يرفض ضم ديلي ألي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي ديلي ألي، نجم نادي توتنهام، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وبحسب التقرير الوارد من مجلة "le 10Sport" الفرنسية، فإن بعض الوسطاء عرضوا على زين الدين زيدان، المدي الفني للفريق، ضم ألي، كجزء من انتقال صفقة جاريث بيل إلى توتنهلم على سبيل الإعارة.
وأوضحت، أن زيدان رفض بشكل قاطع، ضم اللاعب لصفوف الفريق، بسبب عدم الحاجة إلى جهوده.
وأضافت، أن اللاعب يتقاضى راتباً باهظاً يقدر بحوالي 10 ملايين يورو سنوياً، وبالتالي سيمثل ضمه أزمة كبيرة لريال مدريد.

وشهدت الأيام الأخيرة حدوث أزمة بين ديلي ألي ومدربه جوزيه مورينيو، وذلك أثناء مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن بيل قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف توتنهام، بعقد إعارة لمدة موسم واحد دون خيار للشراء.

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