رد ناري من "الأوقاف" على مدعي هدم المساجد في مصر (فيديو)

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة حذرت من استخدام المساجد في الترويج للانتخابات، خاصة أن الجماعات المتطرفة كانت تستخدم الدين ستارا للوصول إلى الحكم.



وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الوزارة اتخذت الإجراءات الرادعة لصيانة المساجد وحفظها من مثل هذه الممارسات، وخولت وكلاء الوزارة في المحافظات المختلفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع هذا الأمر.



وأشار، إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محتار جمعة سيفتتح غدًا 72 مسجدًا في جمهورية مصر العربية، منهم مسجد في تنزانيا من خلال وفد من قبل وزارة الأوقاف، وهذا أبلغ رد على من الشرذمة التي تتحدث بأن مصر تهدم المساجد.





