الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق





يسعي النادى الأهلى لحسم موقف المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن إدارة الفريق تقوم بالتفاوض مع صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسؤولو النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار الي الجونة، الي نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللعب نهائيًا.



