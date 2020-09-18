الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم موقف المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن إدارة الفريق تقوم بالتفاوض مع صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسؤولو النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار الي الجونة، الي نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللعب نهائيًا. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي رفض فكرة بيع اللاعب، لكنه في الوقت ذاته رحب باعارته للنادي التركي بشرط الانتظار لحين معرفة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من الاعب سواء بتواجده خلال الموسم الجديد أو استمرار اعارته.

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