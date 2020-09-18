ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي.. والسبب!









وأضاف: "أنا قلت لها دي كبدة نية، وقالت لي انت بتاكل دم.. انت هطلقني".



وحل الفنان أحمد العوضي مساء أمس الخميس، ضيفًا عبر برنامج معكم من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية CBC، وتحدث خلال الحلقة عن أمور كثيرة.



وفور انطلاق الحلقة، أشعل العوضي مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما بعد حديثه عن قصة زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتصدر اسمه قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



أوضح الفنان أحمد العوضي، أمورًا كثيرة تتعلق بتفاصيل حياته اليومية مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما كشف عن طلب زوجته الطلاق منه.وقال أحمد العوضي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "أنا بحب أكل الكبدة نية ياسمين شافتني باكل الكبدة نية وقالت لي جيلي ده ولا ايه!؟".