ترامب: الديمقراطيون غاضبون بسبب التوصل للقاح قبل الموعد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إنقاذ حياة الناس يجب أن يجعلكم سعداء وليس العكس.

وأضاف "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن الديمقراطيين غاضبون لأن التوصل للقاح لكورونا سيتم قبل الموعد المحدد.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، أصبح يمثل التهديد الأول للبشرية، والأمن العالمي بعد مقتل نحو مليون شخص بالفيروس خلال الشهور الماضية.

وقال "جوتيريش"، في تصريحات بمؤتمر صحفي، إن اللقاح الذي يعول عليه الكثيرون لن يوقف الجائحة، لافتا إلى أن الفيروس خرج عن السيطرة، مشددا على أن "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية"، مشددا على أهمية أن يكون اللقاح بسعر معقول ومتاح للجميع.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية التعاون بين دول العالم، لتوفير علاج ينقذ الحياة، وتوسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة، مؤكدا أن هذه الأزمة ليست مثل باقي الأزمات.

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