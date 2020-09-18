أستاذ علم اجتماع: انتهى عصر "سي السيد".. والرجل العنيد ضعيف الشخصية (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:47 ص
سامية خضر
سامية خضر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الذي يعاند ويتكبر لأجل العند فقط، هو ضعيف الشخصية، سواء كانت الزوجة أو الزوج.

وأضافت "سامية" في لقائها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنه في حال وجود مشكلات بين الزوج وزوجته يمكن أن نعاتب بعضنا.

وتابعت  أستاذ علم الاجتماع: "المجتمع تغير بشكل كبير، وأصبحنا نرى فتيات أعمارها تتراوح بين 25 و30 عاما ولم تتزوج لأنها تكمل دراستها وتعمل".

وأشارت إلى أن الشجار شيء طبيعي بين الزوجين، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مستطردة "يجب أن يكون هناك مشاركة وتعاون ورحمة بين الزوجين، و"عصر سي السيد" انتهى".

من جانبها، قالت أميرة أبو العز، محامية ومتخصصة في شئون المجتمع، أن المخطئ في العلاقة بين الرجل والمرأة عليه الاعتذار فورا.

وأوضحت أن المرأة هي من صنعت نفسها بنفسها وليس بمساعدة الرجل، موضحة أن المخطئ في العلاقة بين الرجل والمرأة عليه الاعتذار فورا.

وتابعت: "هعلم بنتي ثقافة الاعتذار، لو غلطت لازم تعتذر، ولو مغلطتش يبقى لازم الرجل يعتذر"، مضيفة: "احنا معندناش ثقافة الاعتذار".

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بوابة الفجر الفجر الرجل واالمرأة الإعلامي محمد موسى

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