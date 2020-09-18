في أول ظهور لهما معا إعلاميا بعيدا عن الأجواء العائلية.. الرداد ضيف رامي رضوان في "مساء dmc"

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حلول الفنان حسن الرداد ضيفًا معه عبر برنامج مساء DMC مساء اليوم الجمعة.

ويعتبر هذا اللقاء بمثابة أول ظهور لهما معا إعلاميًا، بعيدًا عن الأجواء العائلية التي تجمعهما حيث أن كليهما متزوجان من ابنتا الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم.

ومن المقرر أن تكون سهرة خاصة للحديث عن أهم الأمور الفنية والشخصية في حياته.

يذكر أن الرداد كان قد حقق نجاحات كبيرة من خلال فيلمه الجديد "توأم روحي" الذي تم طرحه في السينما مؤخرا، وشارك في البطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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