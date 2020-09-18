نجم ريال مدريد يطرق باب الرحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار الصربي لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي وذلك بعد الآداء المتواضع الذي قدمه في الموسم الماضي.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن لوكا يوفتيش يفكر في الرحيل في الصيف الحالي إلى نادي يضمن له المشاركة بشكل أساسي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد وزين الدين زيدان لا يمانعان رحيل النجم الصربي ولكن على سبيل الإعارة حتى يستعيد مستواه الذي قدمه مع فرانكفورت الألماني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الموسم الماضي كان صعباً على يوفيتش بسبب الإصابات بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد بجانب عدم الإعتماد عليه كثيرًا من قبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.



