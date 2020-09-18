نادر شوقي: لا يحق لبيراميدز التفاوض على ضم أحمد حمدي واللاعب طموحه الاحتراف

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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رد نادر شوقي رئيس الشركة التي تدير نادي الجونة على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن حصول نادي بيراميدز على توقيع أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"  :"حصلنا على أحمد حمدي من النادي الأهلي والنادي الأحمر لديه الحق في استرداد اللاعب وهو له الأولوية في ضم اللاعب".



وتابع :"هذا الشرط موجود في العقد بين الأهلي والجونة، وبالتالي لا يحق له الانتقال إلى بيراميدز".



وواصل :"نادي بيراميدز لا يحق له التفاوض معنا، ويعلم ذلك جيدا لأن مسؤوليه كانوا متواجدين عندما حصلنا عليه من النادي الأهلي، واللاعب اختار الانتقال إلى الجونة رغم المقابل المادي الكبير من طرف النادي السماوي".



وأتم حديثه :"طموح أحمد حمدي ليس الاستمرار في الدوري المصري، ولكنه يرغب في الاحتراف الخارجي وسنساعده في ذلك".

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