محام: كبرياء المرأة في المجتمع الشرقي يهددها بالطلاق (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:50 ص
أمير نصيف
أمير نصيف
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قال أمير نصيف المحامي، والمتخصص قي شئون الأسرة، إن كبرياء المرأة في المجتمع الشرقي سيصل بها إلي الطلاق.

وأضاف "نصيف" خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الحياة الأسرية هي شراكة بين زوجين، لافتا أن اعتذار الرجل للمرأة ينال من كرامته في المجتمعات الشرقية خلاف ما يحدث في الدول الأوربية والثقافات الأخرى.

وتابع المتخصص قي شئون الأسرة: "من الصعب أن يبدأ الرجل بالصلح حال وقوع خلاف أو مشاجرة بينهما"، موضحًا أن الرجل حين يعتذر للمرأة فإن الأمر يمثل تجاوزا لكرامته.

واستطرد: "وأنا إذا اعتذرت لزوجتي حتى لو كنت أنا اللي غلطان أنا باجي على نفسي، وبعد كده عيني مش هتيجي في عنيها"، مشيرًا إلى أن السيدة المصرية العاملة المعيلة الكادحة صنعت تاريخ وأمجاد، "وعملت ثورات".

واستكمل: "مع كل المزايا في نساء مصر، لكن هذا لا يعني أنها تتخطى حيز كرامة الرجل، والعُرف يساوي قانون، وهذا يعني أنه ليس على الرجل بالمبادرة بالاعتذار".

وأوضح أن المرأة المصرية المجتمع كله وليس نصفه، لافتًا إلى أن الزوجة هي التي تحتوي الرجل مهما كان خطأه، مستطردًا "هعلم بنتي إنها تنساق لإرادة زوجها مهما حدث، لأننا في مجتمع شرقي يجب أن يكون الرجل له هيبته وكرامته".

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