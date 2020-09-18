نادر شوقي: لست قلقًا على موقف الجونة ومباريات الدوري ممتعة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد نادر شوقي رئيس الشركة التي تدير نادي الجونة على عدم قلقه من موقف الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم، رغم الخسارة التي تلقاها مؤخرًا أمام نادي سموحة.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون سبورت :"لست قلقا على الجونة وموقفه في الدوري، المشكلة هي أننا نحاول الوصول إلى الهدف الذي وضعنا".



وتابع :"لست قلقا على الفريق، والفريق يضم مجموعة لاعبين "رجالة" وإن شاء الله نصل إلى ما نريد والقادم أفضل إن شاء الله".



وأكمل :"عودة الدوري أمر رائع على الرغم من الموقف الصعب الذي نقع فيه، لكن في النهاية الدوري ممتع".

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