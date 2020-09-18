بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجة ضربة قوية لبرشلونة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يستعد لتوجية صفعة قوية لفريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن النادي البافاري يستهدف التعاقد مع الأمريكي ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.


وأشارت الشبكة أن البايرن قد أتفق مع الظهير الأيمن الأمريكي على التعاقد معه بعقد يمتد حتي 5 سنوات مقبلة، لكن ما يعوض الصفقة حتي الآن هو طلبات النادي الهولندي المرتفعة لبيع اللاعب.


حيث طلب أياكس الحصول على 30 مليون يورو لبيع ديست، فيما يقدر عرض بايرن ميونيخ بـ 10 مليون يورو.


يذكر أن برشلونة قد ابدي أيضاً أهتمام قوي لشراء اللاعب الا أن الازمه المالية التي يعيشها النادي قد تجعل اللاعب الأمريكي بعيد عن الكامب نو.

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برشلونة بايرن ميونخ انتقالات الدوري الإسباني

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