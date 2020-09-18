محافظ أسيوط: جددنا 102 مسجد بعشرات الملايين خلال عام (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:14 ص
عصام سعد
عصام سعد
شيماء حسن
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وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشكر لأهالي المحافظة على استجابتهم بشأن قانون التصالح، وذلك لوعيهم التام بأن القانون في صالحهم ويستهدف مصلحتهم أولا.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن محافظة أسيوط بها أكثر من 5600 مسجد، وما يقام به الصلوات حاليا نظرا لظروف أزمة كورونا أكثر من 4900 مسجد.

وتابع محافظ أسيوط، أنه تم تجديد أكثر من 102 مسجد خلال العام الحالي بتكلفة عشرات الملايين، وجميع محافظات مصر عامرة بالمساجد وبجميع بيوت الله لكافة الطوائف، و"ندعو الله أن يديمها علينا نعمة".

وفي تصريحات سابقة قال محافظ أسيوط، إن المصريين هم الذين يشيدون المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها كافة محافظات مصر خلال السنوات الماضية والحاضرة.

وأضاف، أن مشروعات الطرق والمحاور والكباري التي تتم داخل محافظة أسيوط تكلفت مئات الملايين من الجنيهات، لافتًا إلى أن محطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات، تكلفتها 8 مليارات جنيه، وبلغت نسبة أعمال التنفيذ 90%، ومن المتوقع افتتاحها خلال فبراير 2021.

من جانبه علق الإعلامي محمد موسى عن محطات الكهرباء في المحافظة، قائلًا إن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء، بفضل تشييد عدد كبير من محطات الكهرباء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف موسى، أن برنامج حياة كريمة الذي وجه الرئيس السيسي بتنفيذه في جميع أنحاء مصر، بدأ يؤتى ثماره وذلك من خلال البنية التحتية التي يتم إنشائها مثل مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لتحقيق الاستفادة الكبرى للمواطنين".

وتابع: "أن أسيوط كانت من المحافظات الأكثر فقرا، كما كانت من أكثر المحافظات تهميشا، "النهاردة أسيوط راكبة طائرة تنمية بالمشروعات التي تجرى على أرضها وفي قراها ومدنها".

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