بعد ظهوره مع منى الشاذلي.. أحمد العوضي مطلوب عبر تويتر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

حل الفنان أحمد العوضي مساء أمس الخميس، ضيفًا عبر برنامج معكم من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية CBC، وتحدث خلال الحلقة عن أمور كثيرة.

وفور إنطلاق الحلقة، أشعل العوضي مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما بعد حديثه عن قصة زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتصدر اسمه قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وتحدث العوضي عن مسلسل "الاختيار"، وقال إن تجسيده لشخصية هشام عشماوي حققت أصداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت بعض عباراتها إلى مادة للكوميكس خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه كان سعيدًا بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسلسل وعبارة "الله المستعان" التي كانت من لزمات شخصيته التي جسدها، معتبرًا ذلك أفضل تكريم له عن الدور.

كما أكد العوضي أن نجاح المسلسل جعله لا يشعر بالراحة بعد انتهائه وذلك بسبب شعوره بالقلق المستمر تجاه خطوته الفنية التالية.

يذكر أن يذاع برنامج "معكم" يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.

أخبار تهمك

ورطة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة

منذ ساعة و نصف

بينهم جروس.. مرتضي منصور يُعلن عن المرشحين لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 3 مرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - التعاون السعودي يرد على الزمالك في بيان رسمي

منذ ساعة و 6 دقيقة

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

منذ ساعة الا ربع

رقم خرافي.. التعاون السعودي يطلب ثنائي الزمالك بعد التعاقد مع كارتيرون

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

رقم خرافي.. التعاون السعودي يطلب ثنائي الزمالك بعد التعاقد مع كارتيرون

12:25 ص

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

12:19 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر