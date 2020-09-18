مصطفى ثابت بعد تحرير العمال المختطفين بليبيا: "شوفناهم بعلم مصر في صحة جيدة" (فيديو)

أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، بدور الدولة المصرية ممثلة في المخابرات العامة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحرير العمال الستة المصريين المختطفين في منطقة بني وليد غرب ليبيا.











