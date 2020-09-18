مصطفى ثابت بعد تحرير العمال المختطفين: "يعكس قيمة مصر بالنسبة لليبيا" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، إن دور مصر في حل الأزمة الليبية كان له دور كبيرًا في سرعة عودة المصريين الستة المختطفين في منطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا.













وأضاف "ثابت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "سرعة التعامل مع هذا الملف، لدرجة أننا ملحقناش نسمع عن هذه القصة، وتم التنسيق مع الجانب اللليبي، وهذا تكليل للجهود الدبلوماسية في حل الأزمة الليبية".



وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر: "ما حدث في هذه الواقعة يعكس قيمة مصر بالنسبة لليبيا والعكس، ولولا الدعم والتواصل المستمر ونجاح السياسية المصرية في هذا الملف وعلى كافة المستويات لما تم حل هذه الأزمة بهذا الشكل من أجهزة الدولة المصرية".





