مصطفى ثابت بعد تحرير العمال المختطفين: "يعكس قيمة مصر بالنسبة لليبيا" (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، إن دور مصر في حل الأزمة الليبية كان له دور كبيرًا في سرعة عودة المصريين الستة المختطفين في منطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا.



وأضاف "ثابت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "سرعة التعامل مع هذا الملف، لدرجة أننا ملحقناش نسمع عن هذه القصة، وتم التنسيق مع الجانب اللليبي، وهذا تكليل للجهود الدبلوماسية في حل الأزمة الليبية".

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر: "ما حدث في هذه الواقعة يعكس قيمة مصر بالنسبة لليبيا والعكس، ولولا الدعم والتواصل المستمر ونجاح السياسية المصرية في هذا الملف وعلى كافة المستويات لما تم حل هذه الأزمة بهذا الشكل من أجهزة الدولة المصرية".

عودة العمال المصريين
هذا، واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى ارض الوطن.

وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التي شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأكد محافظ مطروح، أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبناءها وتستوعب مزيد من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن مع تجهيز وجبة غذاء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.

بنجاح جهود الدولة المصرية من خلال المخابرات العامة وبتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إعادة 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم.

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