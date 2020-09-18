ماغي بو غصن توجه رسالة محبة لـ"نوال الزغبي": أنت مصدر طاقتي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تحتفل النجمة اللبنانية ماغي بو غصن اليوم بعيد ميلادها وذلك وسط التهاني القلبية من قبل عشاقها وأصدقائها المقربين من الوسط الفني.

وكانت النجمة الذهبية نوال الزغبي واحدة من أبرز المهنئين لها، ووجهت لها رسالة قلبية عبر تويتر قائلة: ‏كل عام وإنت بالف خير يا أحل وأجمل وأطيب ماغي ... الاخت والصديقة بحبك كتير.

وردت عليها ماغي قائلة: ‏كل عام وانت اختي وصديقتي ومصدر طاقتي بحبك من قلبي.

يذكر أن ماغي احتفلت بعيد ميلادها عبر تويتر وكتبت: ‏اليوم عيدي.. ما بعرف أديه كبرت هالسنة.. يمكن كبرت شي مية سنة، هيدي أول مرة بعمري ما بتطلع لقدام.. عبالي إرجع كتير لورا.. لإيام أحلى ما فيها كل هالبشاعة!.شكراً ع كل كلمة محبة بتغمروني فيها دايماً.. وبهالإيام ما بحلم إلا بوطن أفضل يجمعنا كلنا وإيام أحلى وصحة وأمان للجميع.

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