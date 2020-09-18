وفاة شاعر شهير بسبب مرض عضال





توفي الشاعر العراقي المعروف، عادل محسن في العاصمة بغداد بعد عودته من العلاج في بيروت.





وتوفي محسن بسبب مرض عضال كان يعاني منه خلال السنوات الأخيرة وليس بسبب فيروس كورونا.





وعادل محسن هو شاعر عراقي ولد عام 1960 في العاصمة العراقية بغداد، وهو خريج كلية التربية بجامعة بغداد عام 1985.





يعتبر الشاعر عادل محسن من ابرز شعراء الاغنية والقصيدة في العراق، وهو مقدم برامج في قنوات الفضائية العراقية و النهرين و والمشرق ودجلة والحرية واذاعة الرشيد fm.