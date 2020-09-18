موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يبدأ مانشستر يونايتد مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت 19 سبتمبر، بمواجهة كريستال بالاس، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثانية من عمر مسابقة البريمييرليج.


وأجل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الجولة الأولى لوقت لاحق، بسبب مشاركه الفريق في الدوري الأوروبي ووصوله إلى دور نصف النهائي، ولكن وقع على يد إشبيلية بهدفين دون رد.



وقد أنهى اليونايتد  الموسم الماضي في الدوري بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويسعي هذا الموسم للمنافسة على اللقب وحصد الثلاثة نقاط في هذا اللقاء.




ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.


وتنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

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مانشستر يوناتيد الدوري الإنجليزي الجوله الاولى

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