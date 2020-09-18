أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بفارق السن الحقيقي بينه وبين زوجته ياسمين عبد العزيز (فيديو)

نفى الفنان أحمد العوضي، ما تداوله العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن فارق السن بينه وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز هو 12 عاما، مؤكدا أنها معلومة خاطئة تماما.





وأوضح خلال لقائه في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" أن فارق السن بينهما هو 6 سنوات فقط، وأنه لا صحة لأي رقم آخر.





وأكد العوضي، أن هذا الأمر لا يشكل فارقا معه في أي شيء ولا يهتم بفارق السن بينه وبين زوجته إطلاقًا



