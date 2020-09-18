أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بفارق السن الحقيقي بينه وبين زوجته ياسمين عبد العزيز (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نفى الفنان أحمد العوضي، ما تداوله العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن فارق السن بينه وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز هو 12 عاما، مؤكدا أنها معلومة خاطئة تماما.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"  أن فارق السن بينهما هو 6 سنوات فقط، وأنه لا صحة لأي رقم آخر.

وأكد العوضي، أن هذا الأمر لا يشكل فارقا معه في أي شيء ولا يهتم بفارق السن بينه وبين زوجته إطلاقًا

أخبار تهمك

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - التعاون السعودي يرد على الزمالك في بيان رسمي

منذ 37 دقيقة

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

منذ 17 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم جروس.. مرتضي منصور يُعلن عن المرشحين لتدريب الزمالك

منذ ثلث ساعة

أنيجو مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعة و نصف

بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة

منذ ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

عاجل - التعاون السعودي يرد على الزمالك في بيان رسمي

11:59 م

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

08:30 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

بالأسماء.. 3 مرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر