نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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 يحسم نادى الزمالك خلال الأيام القادمة ملف المدرب الجديد للفريق بعدما رحل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق لتدريب التعاون السعودي ودفع الشرط الجزائي للأبيض.

وأكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن هناك تحفظ من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك على التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "بعض أعضاء مجلس الزمالك لا يرغبون باتشيكو بسبب بقائه ٣ سنوات بدون تدريب أي نادي٬ ولكن إسماعيل يوسف وفاروق جعفر يرغبان فى التعاقد معه".

وأضاف: "مرتضي منصور أعلن أن التعاقد مع المدير الفني الجديد سيكون خلال ٤٨ ساعة بأقصي تقدير يوم الاحد المقبل".

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