مفاجأة.. مرتضي منصور: كارتيرون لم يسدد الشرط الجزائي









أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني الجديد النادي التعاون السعودي لم يسدد الشرط الجزائي لنادي الزمالك.





وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون نصاب وهرب ولم يسدد الشرط الجزائي لنادي الزمالك واعتقد أن الإخوة السعوديين لن يرضوا بهذا الأمر".





وأضاف: "قناة بي أن سبورت هاجمت كارتيرون ليس حبا فى نادي الزمالك ولكن نكاية فى السعودية".





وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "جروس وباتشيكو وكالديرون على طاولة المفاوضات لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة".



