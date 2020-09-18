محمد موسى: "مصر ستكون رقم 1 في إنتاج الكهرباء" (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات، يعد من المشروعات القومية الضخمة والإنجازات التي تتم على أرض مصر.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "خط أحمر"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المشروع يجري تنفيذ على بعد 3 كم من خزان أسيوط، و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة، وذلك بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه مصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الصعيد.

وتابع الإعلامي: "أن الدولة المصرية بصدد أن تكون رقم 1 في الشرق الأوسط في مجال إنتاج الكهرباء، مضيفا: "بعد ما كان النور بيقطع كل يوم في القرى والنجوع، النهاردة بنشوف محطات كبيرة في أسوان وأسيوط وفي كل مكان، وهي ما تم تشييدها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء، بفضل تشييد عدد كبير من محطات الكهرباء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن برنامج حياة كريمة الذي وجه الرئيس السيسي بتنفيذه في جميع أنحاء مصر، بدأ يؤتي ثماره وذلك من خلال البنية التحتية التي يتم إنشائها مثل مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لتحقيق الاستفادة الكبرى للمواطنين".

وتابع: "أن أسيوط كانت من المحافظات الأكثر فقرا، كما كانت من أكثر المحافظات تهميشا، "النهاردة أسيوط راكبة طائرة تنمية بالمشروعات التي تجرى على أرضها وفي قراها ومدنها".

من جانبه قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المصريين هم الذين يشيدون المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها كافة محافظات مصر خلال السنوات الماضية والحاضرة.

وأضاف "سعد"، في مداخلة مع البرنامج، أن مشروعات الطرق والمحاور والكباري التي تتم داخل محافظة أسيوط تكلفت مئات الملايين من الجنيهات، لافتًا إلى أن محطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات، تكلفتها 8 مليارات جنيه، وبلغت نسبة أعمال التنفيذ 90%، ومن المتوقع افتتاحها خلال فبراير 2021.

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محمد موسى بوابة الفجر الكهرباء الفجر

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