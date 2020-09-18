بينهم جروس.. مرتضي منصور يُعلن عن المرشحين لتدريب الزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي نادى الزمالك لحسم ملف المدرب الجديد بعد رحيل المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون لفريق التعاون السعودي بعدما قام بدفع الشرط الجزائي.

وأكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن كارتيرون ونادي التعاون وضعا القلعة البيضاء فى ورطة كبري قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "جروس وباتشيكو وكالديرون على طاولة المفاوضات لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أحمد وأمير مرتضي وفاروق جعفر يتواصلوا مع المدربين من أجل الاستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد".

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