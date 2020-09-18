"التضامن" تزف بشرى سارة لمشرفات الحضانات

قالت الدكتورة، نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى إلى زيادة سعة الحضانات من 50% إلى 75% وذلك بسبب عزوف بعض الحضانات عن فتح أبوابها بسبب نسبة الـ50% التي لم تكن مجزية بالنسبة لبعض الحضانات.



وأضافت "القباج" خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي أن هذا القرار هدفه تشجيع الحضانات على العودة إلى العمل، متوقعة أن تصل نسبة الإشغالات إلى 100% قريبًا مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وبسؤالها عن التعامل مع الحضانات التي يثبت وجود إصابة بها بفيروس كورونا، قالت وزيرة التضامن، إن الحضانة ليس عليها أن تغلق لمدة أسبوع، موضحة أنه يتم التعامل فورًا مع الحالة المصابة مع التأكد من عدم وجود إصابة أخرى ويتم تطهيرها وتعقيبها وإعادة فتحها فورًا.



وتابعت "القباج": "نتجاوب مع الحالة العامة للبلاد وفي حالة ارتفاع الإصابات ستعود الإجراءات كما كانت في بداية الأمر"، مشيرة إلى أنه تم صرف 3 شهور للمشرفات بالحضانات بقيمة 500 جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تشجيع عودة الحضانات إلى العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.



آخر تطورات فيروس كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

