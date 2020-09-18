مدرب التعاون: نعتذر لجماهيرنا عن نتيجة المباراة الماضية ونعدهم بتصحيح الأخطاء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد عبدالله عسيري المدير الفني المؤقت لفريق التعاون السعودي، أنه يسعى لمعالجة الأخطاء خلال المباراة المقبلة للفريق أمام بيرسبوليس الإيراني غدا الجمعة ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

كان التعاون قد تعرض للهزيمة الأولى في مشواره بدور المجموعات، إثر خسارته صفر / 1 أمام بيرسبوليس في الجولة الثالثة للمجموعة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال عسيري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الخميس "نعتذر لجماهيرنا عن نتيجة المباراة الماضية ونعدهم بتصحيح الأخطاء رغم قصر فترة الإعداد وتقديم أداء مشرف في المباراة المقبلة".

وأضاف: "سنعمل على معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباراة السابقة، وعاقدون العزم على تحقيق نتيجة إيجابية غدا".

تحدث عسيري عن تعاقد التعاون مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الجديد قائلا "إنه مدرب كبير ونحن سعداء بانضمامه إلينا، والاستقرار مهم للنادي لذلك وجوده معنا بعقد لمدة عامين سيفيد التعاون كثيراً".

وكان التعاون قد أعلن التعاقد رسميا مع كارتيرون أمس الأربعاء، عقب فسخ تعاقده مع نادي الزمالك المصري ودفع قيمة الشرط الجزائي.

يتصدر التعاون ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه الدحيل القطري، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين يحتل بيرسبوليس المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل الشارقة الإماراتي الترتيب بنقطة واحدة.

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى الثالث أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا

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