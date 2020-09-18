"التضامن": نستهدف 6 ملايين مستفيد من تكافل وكرامة في يناير المقبل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
شيماء حسن
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قالت الدكتورة، نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي برامج الدعم النقدي الذي تصرفه الدولة شهريًا يصل إلى 1.5 مليار جنيه لحوالي 15 مليون مواطن.

وأضافت "القباج" خلال لقائها عبر سكايب ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "نستهدف الوصول إلى حوالي 6 مليون مستفيدين من تكافل وكرامة في يناير القادم".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم صرف 3 شهور للمشرفات بالحضانات بقيمة 500 جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تشجيع عودة الحضانات إلى العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

آخر تطورات فيروس كورونا
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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