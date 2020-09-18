بإطلالة جذابة.. ريم البارودي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ريم البارودي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، اعتمدت فيها على فستان برتقالى طويل، ومكياج جريء أظهر ملامحها بشكل جيد.

وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال ريم مسلسل "جمع سالم"، مع زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.


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