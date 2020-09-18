عمرو حنفي يكشف عن سبب إزالة مناطق بالبحر الأحمر (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنهم يعملون على تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، موضحا أن مدينة الغردقة بها 3 مناطق عشوائية.



وأشار "حنفي"، خلال لقاء خاص في فقرة "التاكسي" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تم إزالة مناطق عشوائية داهمة الخطورة، لإعادة تخطيطها مرة أخرى، مع نقل سكانها إلى مناطق أخرى، مؤكدا أن المحافظة شأنها شأن كل المدن تحتاج إلى شغل كثير جدا.



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بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، في التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المحكمة.



وطبقت لجنة تلقي الطلبات للراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ والتي مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي.



وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات.



حيث شهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إقبال عدد كبير من مرشحين مجلس النواب منذ الصباح الباكر، لإنهاء إجراءات الأوراق المطلوبة.

