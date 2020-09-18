موسى: شركات التأمين الحكومية ملاذًا آمنًا لجذب العملاء (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد موسى، بأداء شركات التأمين المصرية، وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين.



وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إن الجميع يطور من منظومة العمل داخل هذه الشركات، مشيرًا إلى أن هناك أرباح مهولة تحققها هذه الشركات.



وأضاف الإعلامي: "شركات التأمين المملوكة للدولة المصرية أصبحت هي الملاذ الآمن لكل من يريد أن يدخل في إطار منظومة التأمين، ما تم تحقيقه من إنجاز يعود إلى الخطط التي وضعتها شركة مصر القابضة للتأمين وتوابعها، فكل التحية لهؤلاء المسئولين الذين أعادوا قطاع الأعمال العام لوضعه".



واختتم حديثه: "صندوق استثمار مصر للتأمين الذي تم تدشينه في مستهل شهر سبتمبر الجاري يعد من المشروعات الهامة اللي دشنتها شركة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحيني، لمساندة جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ولحماية رأس المال الأمر الذي يجعله الوعاء الاستثماري الأمثل للشخصيات الاعتبارية من المؤسسات المالية والشركات العامة والخاصة وصناديق المعاشات وصناديق التأمين الخاصة وغيرها من المؤسسات والهيئات والصندوق بتتولى إدارته شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات"، مضيفا، أن الشركة التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي بقيادتها تقدر تنجح هذا الصندوق نجاح مذهل.

