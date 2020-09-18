سلوى عثمان: دوري بـ"البرنس" مجاش على البال ولا على الخاطر (فيديو)

كشفت الفنانة سلوي عثمان، العديد، من أسرارها الفنية وحياتها الشخصية، وقصة زواجها، مضيفة: "دوري في البرنس مجاش على البال ولا على الخاطر، والبرنس عملي نقلة كبيرة، رغم عملي في التمثيل منذ 35 عامًا".













وقالت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنها شاركت في العديد من الأعمال الصعيدية، وتعلمت إتقان اللهجة الصعيدية، رغم صعوبتها عليها،



وعن زواجها من أسامة أبو باشا، قالت: "تعرفنا على بعض منذ 20 عامًا، وتزوجنا منذ 12 عامًا.. وعرض عليا الزواج فوافقت على الفور.. وأرى أن التفاهم أقوى من الحب، حيث يجعل العلاقة الزوجية أكثر تماسكًا"، مستطردة: "زوجي طباخ ماهر".



هذا وأعربت الفنانة سلوى عثمان، عن فرحتها بردود الأفعال في مسلسل "البرنس"، الذي تم عرضه في رمضان 2020.



وقالت لـ "الفجر الفني": "سعيدة جدًا بردود الأفعال التي حدثت وأيضًا بنجاح المسلسل وبالعمل مع محمد سامي فهو مخرج مبدع ويحب عمله كثيرًا ومخرج جامد وعبقري ".



وأشارت إلى أنها تحب العمل مع محمد سامي، لافتة إلى أن مشهدها الذي احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان مكتوبًا بشكل احترافي، لذلك عندما قمت بتنفيذه ظهر تريند".



وتشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل "لؤلؤة" فهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.



وتدخل الفنانة سلوى عثمان سجن النسا في مسلسل "لؤلؤ"، والتي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر في أولى بطولاتها المطلقة، بسبب كثير من المواقف الصعبة التي تمر بها سلوى عثمان بعد إنجاب طفلتها بطلة العمل، حيث تجسد شخصية والدتها، وتتعرض لظروف تكشف عنها الأحداث ويظهر قدر الله معهم في نهاية الأحداث، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

