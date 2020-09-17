عاجل - التعاون السعودي يرد على الزمالك في بيان رسمي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:59 م
كارتيرون
كارتيرون
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أكد نادي التعاون السعودي أنه لم يكن ليدخل في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك إلا بعد تقديم استقالته وفسخ التعاقد.

وقال التعاون في بيان رسمي اليوم الخميس: «تود إدارة نادي التعاون توضيح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول التوقيع مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وما صاحب ذلك من لغط وتأويلات لا تستتند على أي مصداقية».

وتابع: «وفي هذا الإطار تود إدارة النادي التأكيد على أن مفاوضاته كانت مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، وأفاد التعاون في بيانه أنه "كان في مفاوضات مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبيا، لكن تم إيقاف المفاوضات في مراحلها النهائية بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك».

ووتابع: «وجّه مستشاره القانوني للتأكد من ذلك عبر وكيل كارتيرون، وإبداء التعاون الرغبة في التعاقد معه بسبب سيرته الذاتية المميزة، حينها أكد المستشار القانوني للنادي أن كارتيرون قد استقال بالفعل».

وأوضح: «هنا قدّم التعاون عرضا رسميا لـ كارتيرون وتلقى ردا بالموافقة يوم الأربعاء من المدرب الفرنسي، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء علاقة المدرب رسميا وقانونيا مع الزمالك».

وواصل: «نشدد على الاحترام والتقدير الذي يكنه النادي ومجلس إدارته وجمهوره لجميع الأندية عامة، ولنادي الزمالك والجمهور المصري بصورة خاصة».

واختتم البيان: «كما يؤكد النادي على رفضه التام للتشكيك في العلاقة العميقة بين الأندية السعودية ونظيرتها المصرية،و يرفض في الوقت ذاته ما يتعرض له نادي التعاون من تجاوزات بعد أن مارس حقه الطبيعي وفقًا لأنظمة الاحتراف وعليه جرى الإيضاح».

يذكر أن التعاون أعلن أمس عن اتفاقه رسميا مع كارتيرون لتولي تدريبه الفترة المقبلة، بعد ساعات من انفصال الفرنسي عن الزمالك.

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