تامر أمين بعد حبس "أحمد حسن وزينب": "جرس إنذار" (فيديو)

قال الإعلامي، تامر أمين، تعليقا على حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد تعريض حياة ابنتهما للخطر: "هذا جرس إنذار للشباب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس: "الهزار على السوشيال ميديا مبقاش هزار والغلطة مبقتش بتعدي، دلوقتي فيه قانون وتشريع جديد علشان كل الجرائم التي ترتكب على الشبكة المعلوماتية الدولية، أي حاجة تخالف القانون هتتحاسب عليها".



وتابع الإعلامي: "فيه بنتين محبوسين هما مودة الأدهم وحنين حسام ومن قبلهم سما المصري اللي فتحت الباب لاستخدام الشبكة، والآن لدينا اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته الذين عرضوا حياة ابنتهما للخطر، عايز أعرف إيه اللطافة في قيام الأم بما فعلته وإيه الاستظراف في تعريض حياة ابنتها للخطر، خذوا من هذه الواقعة العظة".



ووجه أمين نصيحة إلى الآباء والأمهات، قائلا: "خدوا بالكوا من أولادكو، مترجعش تقول ابني عمل ايه لما يتم القبض عليه، ولا بنتي هي قاعدة في أوضتها كافية خيرها شرها، لا هي مش قاعدة كافية خيرها وشرها، دي بتعمل فيديوهات وخد وهات، وكله بوظنات، كانت زمان بتعدي، دلوقتي بقى فيه قانون وآداب عامة لأن السوشيال ميديا بقى ليها صفة الانتشار".



هذا، وبرر اليوتيوبر أحمد حسن تعريض طفلته للخطر من خلال استعراضها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا أنه لم يقصد ذلك ولكنه يتعامل بفكاهة فقط حيث أن تلوين وجهها بالأسود نوع من أنواع اختبارات الذكاء.



واتهم اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، في قضية الإتجار بالبشر، وتعريض ابنته للخطر، وذلك في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن.



يذكر أن نيابة البساتين قد استمعت إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي، والذي قدم بلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.

