إيهاب جلال يقترب من قيادة بيراميدز

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، من تولي القيادة الفنية لفريق بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

واستقر مجلس إدارة بيراميدز على إقالة الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني من منصبه، بعد تراجع المستوى الفني واقتراب فقد المركز الثاني بالدوري.

وكان هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عقد جلسة خاصة مع جلال، خلال الأسابيع الماضية واتفق معه على تولي القيادة الفنية بالموسم الجديد.

ويأتي قرار الفريق السماوي بالاتفاق مع جلال، بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق الفيومي، وقاد الفريق لمراكز متقدمة بالمسابقة.

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