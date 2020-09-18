محافظ البحر الأحمر: كنا نفتقد الصرف الصحي ونقترب من حل المشكلة (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الشوارع العامة في الغردقة تنال قدر كبير من النظافة، ولكن الشوارع الجانبية لم تنل حظها من النظافة.



وأشار "حنفي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مدينة الغردقة كانت تفتقد للصرف الصحي، حتى أن المواسير الموجودة حتى الأرض لم يكن لها تخطيط، منوها بأنهم سينتهوا من هذه المشكلة بنسبة 90% آخر سبتمبر المقبل.





في سياق منفصل، بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، في التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المحكمة.



وطبقت لجنة تلقي الطلبات للراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ والتي مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي.



وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات.



حيث شهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إقبال عدد كبير من مرشحين مجلس النواب منذ الصباح الباكر، لإنهاء إجراءات الأوراق المطلوبة.

