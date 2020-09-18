محافظ أسيوط يكشف عن موعد افتتاح محطة كهرباء الوليدية (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:48 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
شيماء حسن
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المصريين هم الذين يشيدون المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها كافة محافظات مصر خلال السنوات الماضية والحاضرة.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أن مشروعات الطرق والمحاور والكباري التي تتم داخل محافظة أسيوط تكلفت مئات الملايين من الجنيهات.

وتابع محافظ أسيوط: أن محطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات، تكلفتها 8 مليارات جنيه، وبلغت نسبة أعمال التنفيذ 90%، ومن المتوقع افتتاحها خلال فبراير 2021.

من جانبه علق الإعلامي محمد موسى عن محطات الكهرباء في المحافظة، قائلًا إن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء، بفضل تشييد عدد كبير من محطات الكهرباء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف موسى أن برنامج حياة كريمة الذي وجه الرئيس السيسي بتنفيذه في جميع أنحاء مصر، بدأ يؤتى ثماره وذلك من خلال البنية التحتية التي يتم إنشائها مثل مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لتحقيق الاستفادة الكبرى للمواطنين".

وتابع "أن أسيوط كانت من المحافظات الأكثر فقرا، كما كانت من أكثر المحافظات تهميشا، "النهاردة أسيوط راكبة طائرة تنمية بالمشروعات التي تجرى على أرضها وفي قراها ومدنها".

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