شاهد.. أحمد العوضي: أنا متجوز ياسمين عبدالعزيز من زمان ومحدش يعرف

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أكد الفنان أحمد العوضي أنه تزوج من الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل فترة ولم يعلم أحد عن ذلك، موضحًا أن العلاقة في البداية كان يمكن أن تفشل ولهذا لم يتم الإعلان عن علاقتهما قبل الزواج.



تابع العوضي خلال حواره إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، أنه أتفق مع ياسمين على إعلان زواجهما في شهر رمضان وهو ما حدث حيث تم الإعلان عن ذلك بعد مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في الشهر الكريم، مضيفًا أنه بعد نزول صور عيد ميلاد ياسمين على حسابه "الدنيا اتقلبت" ورغم ذلك لم يتم نفي العلاقة بل لم يتم الرد من جانبه أو جانب ياسمين عبدالعزيز وذلك بسبب حب الناس لهما.


أضاف الفنان أنه مستمر مع ياسمين لأنهما "بيحبوا بعض" ومن يحب لا يفسر سبب الحب بل أن العلاقة بينهما كيمياء و"جت كده" حتى أن الخلاف بينهما راقيًا.


تحدث العوضي عن مسلسل "الاختيار"، وقال إن تجسيده لشخصية هشام عشماوي حققت أصداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت بعض عباراتها إلى مادة للكوميكس خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه كان سعيدًا بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسلسل وعبارة "الله المستعان" التي كانت من لزمات شخصيته التي جسدها، معتبرًا ذلك أفضل تكريم له عن الدور.


لفت الفنان إلى أن نجاح المسلسل جعله لا يشعر بالراحة بعد انتهائه وذلك بسبب شعوره بالقلق المستمر تجاه خطوته الفنية التالية.


يذاع برنامج "معكم" أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.

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