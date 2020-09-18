محمد موسى بعد تركيب محطات كهرباء: أسيوط ركبت "طائرة" التنمية (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء، بفضل تشييد عدد كبير من محطات الكهرباء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج خط أحمر، على قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، "أن برنامج حياة كريمة الذي وجه الرئيس السيسي بتنفيذه في جميع أنحاء مصر، بدأ يؤتى ثماره وذلك من خلال البنية التحتية التي يتم إنشائها مثل مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لتحقيق الاستفادة الكبرى للمواطنين".



وتابع الإعلامي، "أن أسيوط كانت من المحافظات الأكثر فقرا، كما كانت من أكثر المحافظات تهميشا، "النهاردة أسيوط راكبة طائرة تنمية بالمشروعات التي تجرى على أرضها وفي قراها ومدنها".



وفي سياق منفصل قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المعدل اليومي في تقديم طلبات التصالح في تزايد، متمنيًا الانتهاء من هذا الملف بنسبة 100% قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مراكز التكنولوجيا الخاصة بتقديم طلبات التصالح منتشرة في كافة أنحاء المحافظة، وتعمل فترتين حتى خلال العطلات، بهدف التيسير على المواطنين.



ولفت إلى أن المحافظة قامت بتخفيض التصالح بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ 30%، خلاف تطبيق الحد الأدنى للتصالح في القرى والنجوع بـ 50 جنيه للمتر.

