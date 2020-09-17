سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع محمد الشرنوبي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تحذر المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة (ايرث برودكشن)  الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، كافة الشركات  الإنتاجية والاعلانية من التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد حتي لايتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة حرصا علي حقوق الشركة وعلاقتها المتميزة بكل الشركات لأن عقده مع الشركة ساري ولم يصدر أية أحكام بالفسخ لهذا العقد وإن قرار نقابة المهن الموسيقية إجراء إداري لأنها تركت الأمر للقضاء المصري العادل، وسوف يعلم الرأي أنها  علي حق، خاصة أن الفنان لايتوقف عن دعائه فسخ التعاقد وتوريط الشركات وكان أخرها عندما كذب علي المسئوليين بشركة (روتانا ) لكي يتم توزيع أغنيته (قلبي ارتاح ).


وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري لأنهم يتعاملون بشكل محترف ومحترم ، قامت بحذف الأغنية ورفضت تسويقها، وبنفس الطريقة طرح قبل ساعات الأغنية مدعيا نفس الأقاؤيل مع شركة توزيع رقمي، وبكل وضوح لو فسخ  العقد كما يدعي  عليه أن  يظهر ذلك بالمستندات لكنه يعلم جيدا أن محاولاته يائسة وفشله يتكرر لأنه يصر علي الخداع، وعدم الالتزام بالعقد متناسيا أن الشركة صنعت نجوميته، وأنفقت عليه الملايين حتي وصل إلي ماهو عليه الآن، ويرد المعروف بالاستيلاء علي حقوقها.


واي تعاقد مع المذكور من اي فرد او شركة  يعتبر اجراء غير قانوني و انتهاك لحقوق شركتنا سيكون الرد علية ردا قانونيا صريحا للحفاظ علي حقوق شركتنا مهما كانت الجهة. 


تحترم شركة ايرث برودكشن حقوق الجميع و تحترم كل من يحترم حقوق الغير.

أخبار تهمك

بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة

منذ ساعة

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

منذ ربع ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - التعاون السعودي يرد على الزمالك في بيان رسمي

منذ 36 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع «جروس»

منذ ساعتين

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أنيجو مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم جروس.. مرتضي منصور يُعلن عن المرشحين لتدريب الزمالك

منذ ثلث ساعة

تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعة و نصف

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

عاجل - التعاون السعودي يرد على الزمالك في بيان رسمي

11:59 م

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

08:30 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

بالأسماء.. 3 مرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر