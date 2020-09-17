سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع محمد الشرنوبي





تحذر المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة (ايرث برودكشن) الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، كافة الشركات الإنتاجية والاعلانية من التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد حتي لايتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة حرصا علي حقوق الشركة وعلاقتها المتميزة بكل الشركات لأن عقده مع الشركة ساري ولم يصدر أية أحكام بالفسخ لهذا العقد وإن قرار نقابة المهن الموسيقية إجراء إداري لأنها تركت الأمر للقضاء المصري العادل، وسوف يعلم الرأي أنها علي حق، خاصة أن الفنان لايتوقف عن دعائه فسخ التعاقد وتوريط الشركات وكان أخرها عندما كذب علي المسئوليين بشركة (روتانا ) لكي يتم توزيع أغنيته (قلبي ارتاح ).





وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري لأنهم يتعاملون بشكل محترف ومحترم ، قامت بحذف الأغنية ورفضت تسويقها، وبنفس الطريقة طرح قبل ساعات الأغنية مدعيا نفس الأقاؤيل مع شركة توزيع رقمي، وبكل وضوح لو فسخ العقد كما يدعي عليه أن يظهر ذلك بالمستندات لكنه يعلم جيدا أن محاولاته يائسة وفشله يتكرر لأنه يصر علي الخداع، وعدم الالتزام بالعقد متناسيا أن الشركة صنعت نجوميته، وأنفقت عليه الملايين حتي وصل إلي ماهو عليه الآن، ويرد المعروف بالاستيلاء علي حقوقها.









واي تعاقد مع المذكور من اي فرد او شركة يعتبر اجراء غير قانوني و انتهاك لحقوق شركتنا سيكون الرد علية ردا قانونيا صريحا للحفاظ علي حقوق شركتنا مهما كانت الجهة.







